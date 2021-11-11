На Украине загорелся стадион, который должен был принять товарищеский матч сборной с Болгарией

Небольшой инцидент произошел в Одессе, где сегодня, 11-го ноября, сборная Украина должна проводить товарищеский поединок с Болгарией. В обед очевидцы обнаружили, что на местном стадионе загорелась одна из частей здания.

Как оказалось, пожар случился в бизнес-центре, а причиной возгорания стало короткое замыкание в офисном кулере. По информации украинского издания «Думская», огонь был приостановлен еще до прибытия пожарной бригады.

Также стало известно, что никто из присутствующих в то время на арене не пострадал. К слову, контрольная игра с болгарами на стадионе «Черноморец» запланирована на 20:30 по московскому времени.