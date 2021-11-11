Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 168 Комментарии
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

На Украине загорелся стадион, который должен был принять товарищеский матч сборной с Болгарией

11 Ноября 2021 • 15:08 Комментировать

Небольшой инцидент произошел в Одессе, где сегодня, 11-го ноября, сборная Украина должна проводить товарищеский поединок с Болгарией. В обед очевидцы обнаружили, что на местном стадионе загорелась одна из частей здания.

Как оказалось, пожар случился в бизнес-центре, а причиной возгорания стало короткое замыкание в офисном кулере. По информации украинского издания «Думская», огонь был приостановлен еще до прибытия пожарной бригады.

Также стало известно, что никто из присутствующих в то время на арене не пострадал. К слову, контрольная игра с болгарами на стадионе «Черноморец» запланирована на 20:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
15:08 · Украина. Премьер-лига
На Украине загорелся стадион, который должен был принять товарищеский матч сборной с Болгарией
08 Ноября
15:30 · Украина. Премьер-лига
​Дентиньо ушёл из «Шахтёра» после 10 лет выступлений
07 Ноября
20:02 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» обыграл «Колос» и стал новым лидером УПЛ
06 Ноября
19:59 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» неожиданно проиграло «Ворскле»
04 Ноября
00:12 · Украина. Премьер-лига
Дентиньо не знает, удастся ли ему продлить контракт с «Шахтёром»
02 Ноября
13:11 · Украина. Премьер-лига
​Футболист сборной Украины выступил против геев 3
30 Октября
19:28 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» быстро разгромил «Десну»
15:53 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» снова победило в Мариуполе
28 Октября
22:42 · Украина. Премьер-лига
Степаненко продлил контракт с «Шахтёром» 1
27 Октября
21:35 · Украина. Кубок
Киевское «Динамо» и «Шахтёр» прошли в 1/4 финала Кубка
26 Октября
21:14 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов предложил провести поединок между «Спартаком» и киевским «Динамо» 4
24 Октября
19:09 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» уверенно обыграло «Днепр-1»
23 Октября
19:27 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» обыграл «Ворсклу», проведя больше часа в большинстве
10:50 · Украина. Премьер-лига
Срна: «Шахтёр» - лучший клуб Восточной Европы» 1
16 Октября
19:18 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» разгромило «Львов», пропустив первым
Все новости
Рекомендуем