Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 264 Комментарии
Премьер-лига

Де Дзерби: «Нужно давать шансы молодым»

12 Сентября 2021 • 00:29 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:0
Днепр-1
окончен

Главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби поделился мнением о победе 2:0 своего клуба в сражении с «Днепром-1» в отчётном туре УПЛ.

Коуч «горняков» отметил, что матчи после паузы на игры сборных всегда складываются непросто: «Нам противостоял сильный соперник. Был трудный момент, когда их форвард угодил в штангу. Затем смогли перехватить инициативу, могли забить и третий».

Также во время послематчевой пресс-конференции де Дзерби подчеркнул, насколько важно доверять молодёжи: «У нас достаточно хороших игроков, нужно давать шансы молодым. Я верю в Ефима Коноплю, он способен построить успешную карьеру. Это же касается и Витао».

После семи игр у «Шахтёра» 16 набранных очков, что на три меньше, чем у лидера сезона – «Динамо» Киев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби Днепр-1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Металлист-1925 0:2 Динамо Киев
Идет 361 минута Олимпик Донецк 0:0 Черноморец Од
окончен Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1
12.09  14:00 Минай ... Черноморец Од
12.09  17:00 Колос Ковалёвка ... Мариуполь
12.09  19:30 Ворскла ... Десна
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
00:29 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби: «Нужно давать шансы молодым»
11 Сентября
19:10 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» без проблем победило в Харькове
05 Сентября
17:46 · Россия. Премьер-лига
Свищёв назвал главное препятствие для работы Шевченко в России 1
01 Сентября
08:23 · Украина. Премьер-лига
Витиньо стал игроком киевского «Динамо» официально
31 Августа
08:24 · Украина. Премьер-лига
Милевский завершает карьеру 1
29 Августа
19:00 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» не смог одолеть «Минай», играя в меньшинстве почти весь матч
16:18 · Украина. Премьер-лига
​Тренер «Колоса» ушёл в отставку после 0:7 от «Динамо» 2
28 Августа
21:27 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» забило 7 мячей в ворота «Колоса»
12:24 · Италия. Серия А
«Аталанта» готовит 20 млн евро на полузащитника «Шахтёра»
23 Августа
00:33 · Украина. Премьер-лига
Шевченко: «Интересна работа с командой, у которой есть амбиции» 1
22 Августа
23:25 · Украина. Премьер-лига
«Динамо» разгромило «Десну» в битве лидеров
21 Августа
21:43 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» не пощадил «Черноморец», который провёл почти весь матч вдесятером
20 Августа
21:54 · Италия. Серия А
«Динамо» Киев просит за Супрягу 8 миллионов евро
18 Августа
21:49 · Украина. Кубок
На Украине тренер напал на арбитра во время матча Кубка видео
21:32 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» не смогло обыграть аутсайдера
Все новости
Рекомендуем