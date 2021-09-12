Де Дзерби: «Нужно давать шансы молодым»

Главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби поделился мнением о победе 2:0 своего клуба в сражении с «Днепром-1» в отчётном туре УПЛ.

Коуч «горняков» отметил, что матчи после паузы на игры сборных всегда складываются непросто: «Нам противостоял сильный соперник. Был трудный момент, когда их форвард угодил в штангу. Затем смогли перехватить инициативу, могли забить и третий».

Также во время послематчевой пресс-конференции де Дзерби подчеркнул, насколько важно доверять молодёжи: «У нас достаточно хороших игроков, нужно давать шансы молодым. Я верю в Ефима Коноплю, он способен построить успешную карьеру. Это же касается и Витао».

После семи игр у «Шахтёра» 16 набранных очков, что на три меньше, чем у лидера сезона – «Динамо» Киев.