​Украинские клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»

Оживлённые дискуссии вызвала новость о решении Украинкой ассоциации футбола. Как сообщает Football.ua, УАФ внесла поправки в регламент касательно формы клубов. Теперь на игровой форме команд, которые выступают в местной Премьер-лиге, должен присутствовать логотип УАФ.

На логотипе можно заметить карту Украины с Крымом, а также несколько лозунгов. В верхней части логотипа написано «Слава Украине!», а в нижней части логотипа виднеется надпись «Героям слава!».

Напомним, что перед чемпионатом Европы подобные лозунги, как и контур карты, были нанесены на форму сборной Украины. УЕФА впоследствии запретил использовать вторую часть лозунга, увидев в ней совместно с первой частью политический подтекст.