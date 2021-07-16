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​Украинские клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»

16 Июля 2021, 17:22,

Оживлённые дискуссии вызвала новость о решении Украинкой ассоциации футбола. Как сообщает Football.ua, УАФ внесла поправки в регламент касательно формы клубов. Теперь на игровой форме команд, которые выступают в местной Премьер-лиге, должен присутствовать логотип УАФ.

На логотипе можно заметить карту Украины с Крымом, а также несколько лозунгов. В верхней части логотипа написано «Слава Украине!», а в нижней части логотипа виднеется надпись «Героям слава!».

Напомним, что перед чемпионатом Европы подобные лозунги, как и контур карты, были нанесены на форму сборной Украины. УЕФА впоследствии запретил использовать вторую часть лозунга, увидев в ней совместно с первой частью политический подтекст.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (1)
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don sangre
16 Июля 2021, 17:28
Для начала славу надо заслужить хоть что-то выиграть в еврокубках
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