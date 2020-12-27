​Милевский о Луческу: «Как он мог после «Шахтёра» перейти в «Динамо»?»

Вернувшийся в чемпионат Украины нападающий Артём Милевский высказался по поводу прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик киевского «Динамо». Ранее румынский специалист на протяжении двенадцати лет работал в «Шахтёре».

«Что я могу сказать, если я играл за «Динамо», а Луческу был тренером «Шахтёра»? Я никогда не говорил о нём плохо, у нас всегда были зарубы между «Динамо» и «Шахтёром», когда он там шапку кидал и так далее.

Луческу очень хороший специалист. Я понимаю и приветствую болельщиков «Динамо», которые против Луческу, но здесь двоякая ситуация. Мне кажется, больше вопросов к «Шахтёру» и к самому Луческу. Как он мог после «Шахтёра» перейти в «Динамо»?» - сказал Милевский для YouTube-канала Espreso.TV.

Напомним, Артём Милевский в украинской Премьер-лиге будет выступать за «Минай».