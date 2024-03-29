Зидан может возглавить топ-клуб - известно название

Французский специалист Зинедин Зидан может трудоустроится в немецком топ-клубе. По сообщениям журналистов Bild, в подписании экс-наставника мадридского «Реала» заинтересована мюнхенская «Бавария».

Зинедина привлекает возможность работы в мюнхенском гранде. «Зизу» считает, что может добиться успехов в «Баварии». Немецкий клуб обладает всеми возможностями, чтобы предоставить французу хорошие условия труда.

Напомним, что Зинедин не работал тренером с 2021 года.

В настоящий момент пост наставника «Баварии» занимает Томас Тухель. Ранее было объявлено, что тренер покинет клуб в конце сезона.