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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан может возглавить топ-клуб - известно название

29 Марта 2024 • 09:32 Комментировать

Французский специалист Зинедин Зидан может трудоустроится в немецком топ-клубе. По сообщениям журналистов Bild, в подписании экс-наставника мадридского «Реала» заинтересована мюнхенская «Бавария».

Зинедина привлекает возможность работы в мюнхенском гранде. «Зизу» считает, что может добиться успехов в «Баварии». Немецкий клуб обладает всеми возможностями, чтобы предоставить французу хорошие условия труда.

Напомним, что Зинедин не работал тренером с 2021 года.

В настоящий момент пост наставника «Баварии» занимает Томас Тухель. Ранее было объявлено, что тренер покинет клуб в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зинедин Зидан
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