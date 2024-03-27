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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе освистали во время матча сборной Франции

27 Марта 2024 • 13:47 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие во вчерашнем товарищеском поединке между сборными Франции и Чили. Встреча состоялась на стадионе в Марселе и завершилась победой «трёхцветных» со счетом 3:2.

Как информирует газета Marca, местные фанаты, которые недолюбливают «ПСЖ», свистом отреагировали на имя Мбаппе во время представления составов команд. Кроме того, болельщики периодически освистывали 25-летнюю звезду по ходу поединка.

Стоит отметить, что в ближайший уик-энд «ПСЖ» встретится с «Марселем» в рамках очередного тура Лиги 1. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Килиан забил 24 гола в 24 матчах.

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