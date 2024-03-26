Головин вернулся в «Монако» из сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин вернулся в расположение «Монако». Об этом сообщили в стане монегасков.

«Александр Головин вернулся в расположение «Монако» вчера», - сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

Напомним, что 21 марта сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Ближайший матч «Монако» сыграет с «Метцем» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Поединок состоится 30 марта.

В текущем сезоне на счету Головина шесть голов и пять ассистов в 25 встречах.