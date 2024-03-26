Камоцци назвал лучшего российского футболиста

Футбольный функционер Франко Камоцци в разговоре с журналистами поделился мнением о полузащитнике сборной России и «Монако» Александре Головине.

«Головин проводит отличный сезон в «Монако». Он - лучший российский футболист прямо сейчас. Головин лидер своего клуба и сборной», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трудовое соглашение полузащитника с монегасками рассчитано до конца июня 2026-го.

В текущем сезоне Александр поучаствовал в 25 поединках «Монако», забил шесть голов и отдал пять результативных передач.