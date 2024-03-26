«ПСЖ» покинет защитник - известно имя

31-летний защитник Левен Кюрзава покинет «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно информации источника, опытный французский футболист уйдет из парижского гранда в статусе свободного агента. Его трудовое соглашение с клубом истекает в конце июня.

За «ПСЖ» Кюрзава выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне Левен принял участие всего в одном поединке.

Ранее в прессе сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в испанском чемпионате. В услугах Левена заинтересована «Жирона», которая претендует на попадание в Лигу чемпионов УЕФА.