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Ляказетта хотят видеть в Саудовской Аравии

21 Марта 2024 • 18:07 Комментировать

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт имеет варианты с трудоустройством в Саудовской Аравии. Согласно информации L’Equipe, видеть форварда в своих рядах хотят несколько саудовских клубов.

В то же время отмечается, что «Лион» хочет сохранить 32-летнего Ляказетта в своих рядах. В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал два голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Ляказетта в 10 миллионов евро. Помимо «Лиона» в Европе форвард выступал за лондонский «Арсенал».

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