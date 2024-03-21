Ляказетта хотят видеть в Саудовской Аравии

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт имеет варианты с трудоустройством в Саудовской Аравии. Согласно информации L’Equipe, видеть форварда в своих рядах хотят несколько саудовских клубов.

В то же время отмечается, что «Лион» хочет сохранить 32-летнего Ляказетта в своих рядах. В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал два голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Ляказетта в 10 миллионов евро. Помимо «Лиона» в Европе форвард выступал за лондонский «Арсенал».