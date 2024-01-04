​Данилу Перейра: «Заир-Эмери невероятен»

Португальский полузащитник французского «ПСЖ» Данилу Перейра восхищается игрой своего одноклубника Уоррена Заир-Эмери, он с удовольствием поддержал своеобразный культ 17-летнего игрока, с недавних пор формируемый в клубе.

- Уоррен - самый сильный молодой игрок, которого я когда-либо видел. Я не шучу и не преувеличиваю, когда говорю о том, что он феномен. Удивляет не только его физическая и спортивная форма, а менталитет, его ежедневная преданность работе. Это действительность невероятно, - цитирует слова португальского игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.