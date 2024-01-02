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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о новом контракте

02 Января 2024 • 13:35 Комментировать

Талантливый полузащитник Уоррен Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Уоррен является воспитанником академии парижского клуба. К матчам первой команды он начал привлекаться с 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Заир-Эмери сыграл 14 поединков в чемпионате Франции. Он отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам 17 проведенных туров Лиги 1 подопечные Луиса Энрике занимают первое место, набрав 40 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
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