Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о новом контракте

Талантливый полузащитник Уоррен Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Уоррен является воспитанником академии парижского клуба. К матчам первой команды он начал привлекаться с 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Заир-Эмери сыграл 14 поединков в чемпионате Франции. Он отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам 17 проведенных туров Лиги 1 подопечные Луиса Энрике занимают первое место, набрав 40 баллов.