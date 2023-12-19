​Папен: «Шахтёр» может создать проблемы «Марселю»

Бывший нападающий марсельского «Олимпика» Жан-Пьер Папен прокомментировал результаты жеребьевки следующих раундов еврокубков. В частности, для своего бывшего клуба, которому в соперники достался донецкий «Шахтер». Папен считает, что победитель Кубка УЕФА в 2009 году может создать проблемы французам.

- Это непростой жребий, команда, которая обыграла «Барселону» и заняла третье место в своей группе. Команда с большим опытом в Европе. Тут могут быть различные сюрпризы, - считает Папен, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Матчи плей-офф еврокубков пройдут в феврале следующего года.