36-летний голкипер Сальваторе Сиригу пополнит ряды «Ниццы», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, французский клуб объявит о заключении соглашения с вратарём после тренировки с командой на следующей неделе. Отмечается, что контракт будет подписан до конца нынешнего сезона.

На счету Сиригу более 500 матчей в профессиональной карьере. Ранее он выступал за «Севилью», «ПСЖ» «Торино«, а последним его клубом была «Фиорентина», с которой у него прекратилось сотрудничество по окончании прошлого сезона.

Сиригу - чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии.