38-летний французский полузащитник Матье Вальбуэна на правах свободного агента стал игроком «Аполлона» из кипрского города Лимасол. О пополнении состава объявила клубная пресс-служба, с опытным футболистом заключён годичный контракт.

Напомним, что до переезда на Кипр Вальбуэна четыре года подряд защищал цвета греческого «Олимпиакоса». Помимо этот клуба, Вальбуэна выступал на протяжении карьеры за «Марсель», «Лион» и «Фенербахче», провёл свыше 50 матчей за национальную сборную Франции.

Российскому болельщику француз известен ещё и как игрок московского «Динамо» - цвета «бело-голубых» он защищал в 2014-2015 годах.