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Чемпионат Франции. Лига 1

Вальбуэна стал игроком кипрского «Аполлона» официально

24 Июля 2023 • 19:21 Комментировать

38-летний французский полузащитник Матье Вальбуэна на правах свободного агента стал игроком «Аполлона» из кипрского города Лимасол. О пополнении состава объявила клубная пресс-служба, с опытным футболистом заключён годичный контракт.

Напомним, что до переезда на Кипр Вальбуэна четыре года подряд защищал цвета греческого «Олимпиакоса». Помимо этот клуба, Вальбуэна выступал на протяжении карьеры за «Марсель», «Лион» и «Фенербахче», провёл свыше 50 матчей за национальную сборную Франции.

Российскому болельщику француз известен ещё и как игрок московского «Динамо» - цвета «бело-голубых» он защищал в 2014-2015 годах.
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Евро-Футбол.Ру,
Матье Вальбуэна Аполлон Лимассол трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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