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Чемпионат Франции. Лига 1

Из-за проблем со здоровьем у Бенталеба его переход в «Лилль» может не состояться

21 Июля 2023 • 04:48 Комментировать

Переход полузащитника сборной Алжира Набиля Бенталеба из «Анже» в «Лилль» может не состояться из-за проблем со здоровьем, выявленных во время медицинского осмотра. Об этом сообщает L’Équipe.

Генеральный директор «Лилля» Оливье Летанж подтвердил необходимость проведения дополнительного осмотра, чтобы подтвердить переход Бенталеба в клуб.

«Мы ждём результатов дополнительного осмотра. Это обязательный процесс в Лиге 1. Есть детали, связанные с медицинской комиссией Лиги 1», - приводит слова Летанжа L’Équipe.

Набиль Бенталеб защищает цвета «Анже» с 2022 года, ранее он успел поиграть за клубы из Англии и Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Анже Набиль Бенталеб трансферы футбола - лето 2023
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