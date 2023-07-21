Из-за проблем со здоровьем у Бенталеба его переход в «Лилль» может не состояться

Переход полузащитника сборной Алжира Набиля Бенталеба из «Анже» в «Лилль» может не состояться из-за проблем со здоровьем, выявленных во время медицинского осмотра. Об этом сообщает L’Équipe.

Генеральный директор «Лилля» Оливье Летанж подтвердил необходимость проведения дополнительного осмотра, чтобы подтвердить переход Бенталеба в клуб.

«Мы ждём результатов дополнительного осмотра. Это обязательный процесс в Лиге 1. Есть детали, связанные с медицинской комиссией Лиги 1», - приводит слова Летанжа L’Équipe.

Набиль Бенталеб защищает цвета «Анже» с 2022 года, ранее он успел поиграть за клубы из Англии и Германии.