Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч».

«Со старыми правилами я бы сказал, что не смогу выиграть «Золотой мяч», но с новыми правилами шансы есть. В голосовании просят выбрать самого впечатляющего игрока, того, кто оказал наибольшее влияние, того, кто был самым решительным. Посмотрим, но я думаю, что являюсь одним из кандидатов», - сказал Мбаппе в интервью France Football.

Отметим, что фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году считают Лионеля Месси. В конце прошлого года он стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.