Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

08 Июля 2023 • 13:21 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч».

«Со старыми правилами я бы сказал, что не смогу выиграть «Золотой мяч», но с новыми правилами шансы есть. В голосовании просят выбрать самого впечатляющего игрока, того, кто оказал наибольшее влияние, того, кто был самым решительным. Посмотрим, но я думаю, что являюсь одним из кандидатов», - сказал Мбаппе в интервью France Football.

Отметим, что фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году считают Лионеля Месси. В конце прошлого года он стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
14:25 · Франция. Лига 1
​Мбаппе уколол «ПСЖ» в интервью
13:49 · Франция. Лига 1
Клубы МЛС проявляют интерес к Неймару, Энрике пытается сохранить игрока
13:33 · Франция. Лига 1
​Мбаппе: «Я рождён, чтобы побеждать» 1
13:29 · Франция. Лига 1
​Мбаппе высказался о критике в свой адрес
13:21 · Франция. Лига 1
​Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Агент назвал три клуба, которые могут купить Мбаппе
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вряд ли купит Кефрена Тюрама, игрок требует слишком большую зарплату
11:15 · Франция. Лига 1
Галтье получил предложения из Катара и Саудовской Аравии
11:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Я 4 года подряд становился лучшим бомбардиром Лиги 1, стараюсь быть как можно лучше»
10:48 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов? Этот вопрос вы должны задавать не мне»
10:42 · Франция. Лига 1
Мбаппе ответил, станет ли следующий сезон для него последним в Лиге 1
08:48 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» назвал сумму, какую готов заплатить за Икарди
08:41 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов подписать Фелиша, но есть проблема
08:12 · Англия. Премьер-лига
Парлор назвал человека, который помог бы «Арсеналу» подписать Мбаппе
07:47 · Франция. Лига 1
Энрике: «ПСЖ» выбрал идеального тренера»
Все новости
Рекомендуем