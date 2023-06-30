«Ланс» объявил о трансфере нападающего

25-летний гвинейский нападающий Морган Гилавоги, выступавший в минувшем сезоне за «Париж», перешел в другой французский коллектив. Африканский форвард трудоустроился в «Лансе», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение Гилавоги с новой командой рассчитано до 2027 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Морган принял участие в 36 поединках за парижский коллектив, в которых отметился 18 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, его стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне «Ланс» финишировал на втором месте в Лиге 1.