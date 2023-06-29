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Чемпионат Франции. Лига 1

Клуб Роналду готовит новый трансфер

29 Июня 2023 • 08:10 Комментировать

Атакующий полузащитник «Ланса» Секо Фофана покидает чемпионат Франции и переезжает в Саудовскую Аравию. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Согласно данным источника, новым местом работы 28-летнего футболиста станет «Аль-Наср». Стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера составит порядка 30 миллионов евро. Такая сумма прописана в контракте Фофана в качестве отступных.

В минувшем сезоне Секо принял участие в 39 поединках во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Добавим, что за «Аль-Наср» выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Аль-Наср Секо Фофана трансферы футбола - лето 2023
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