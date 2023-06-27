Форвард «Ланса» Опенда – самый подорожавший игрок Лиги 1

Портал Transfermarkt продолжает радовать любителей футбола рейтингами по итогу изменения стоимостей игроков в конце сезона. На очереди – французская Лига 1, редакция портала подготовила список самых подорожавших в ней футболистов.

На первом месте – форвард сенсационного «Ланса» Луи Опенда. Он прибавил в стоимости 15 млн евро и теперь оценивается порталом в 35 млн.

На втором – молодой форвард «Лиона» Брэдли Баркола, его стоимость увеличилась к концу сезона на 11 млн евро и теперь составляет 18 млн.

Третье место делят сразу два игрока. Это Элье Ваи из «Монпелье» и Жереми Доку из «Ренна». Форварды прибавили в стоимости по 10 млн евро и стоят теперь 35 и 28 млн соответственно.

Замыкает пятёрку полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам – он при стоимости в 40 млн евро стал стоить дороже на 8 млн.