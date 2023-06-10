​У Икарди есть вариант в Саудовской Аравии – назван клуб

Саудовские клубы рассчитывают создать настоящую лигу звёзд. В страну уже переехали Криштиану Роналду и Карим Бензема, и есть ощущение, что статусные футболисты будут и дальше отправляться в Саудовскую Аравию.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб нацелился на Мауро Икарди. Речь идёт о клубе «Аль-Таавун», который завершил сезон на пятой позиции. Клуб собирается сделать 30-летнему аргентинцу устное предложение.

Отмечается, что Икарди был счастлив в аренде в «Галатасарае», и он ещё не принял решение о будущем. Ситуация также зависит от «ПСЖ» - контракт Мауро с грандом Лиги 1 рассчитан до конца июня 2024 года.