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Чемпионат Франции. Лига 1

​У Икарди есть вариант в Саудовской Аравии – назван клуб

10 Июня 2023 • 21:27 Комментировать

Саудовские клубы рассчитывают создать настоящую лигу звёзд. В страну уже переехали Криштиану Роналду и Карим Бензема, и есть ощущение, что статусные футболисты будут и дальше отправляться в Саудовскую Аравию.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб нацелился на Мауро Икарди. Речь идёт о клубе «Аль-Таавун», который завершил сезон на пятой позиции. Клуб собирается сделать 30-летнему аргентинцу устное предложение.

Отмечается, что Икарди был счастлив в аренде в «Галатасарае», и он ещё не принял решение о будущем. Ситуация также зависит от «ПСЖ» - контракт Мауро с грандом Лиги 1 рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Аль-Таавун трансферы футбола - лето 2023
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