«Нант» выиграл в чемпионате впервые с начала февраля и остался в Лиге 1

Хэппи-энд в Нанте - «канарейки» смогли добиться победы в последнем матче с уже вылетевшим из чемпионата «Анже», благодаря чему остались в высшей лиге французского чемпионата, так как «Осер» проиграл.

Как оказалось, это была первая победа для «Нанта» с 12 февраля, когда команда с таким же счетом 1:0 обыграла «Лорьян». Серия из безвыигрышных матчей продлилась четырнадцать матчей, но все же, в самый нужный момент «Нант», один из самых титулованных клубов Франции, восемь раз становившийся чемпионом страны, смог выдать результат и избежать вылета.

«Осеру» же, другой звезде 90-х годов прошлого столетия, остается только посочувствовать.