Неймар отреагировал на чемпионство «ПСЖ»

Звездный бразильский форвард «ПСЖ» Неймар разместил пост в социальных сетях после досрочного чемпионства команды в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

«Номер один во Франции», - оставил сообщение южноамериканский футболист в своих социальных сетях.

Парижский гранд, сыграв вничью со «Страсбургом» в матче 37-го тура чемпионата Франции, обеспечил себе золотые награды Лиги 1.

Неймар досрочно завершил сезон из-за травмы. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции бразилец провел 20 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами.