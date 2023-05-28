Аль-Хелаифи: «Исторический момент для «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о чемпионстве команды в Лиге 1.

«Это исторический момент для нашего клуба. 11-й чемпионский титул – награда за ту тяжелую работу, которую мы проделали. Войти в историю и обойти «Сент-Этьен» - это предмет для гордости. Благодарю всех, кто приложил свои силы к этому. Было непросто, но мы справились», - передает слова Аль-Хелаифи пресс-служба парижского гранда.

Добавим, что в чемпионате Франции осталось провести один тур. В заключительном матче сезона Лиги 1 парижская команда встретится с «Клермоном». Поединок пройдет 3 июня.