Эмилиано Мартинес рассказал о трогательном моменте с участием Месси

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о трогательном моменте с участием Лионеля Месси. Произошёл этот момент после победы «альбиселесте» в матче против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира.

«Я лежал на газоне как мёртвый. Вдруг кто-то обнял меня и сказал: «Не могу поверить, что ты снова сделал это – ты снова спас нас». Когда я посмотрел наверх, то увидел, что это Лео. Этот момент навсегда останется в моём сердце», - слова Мартинеса приводит портал Goal со ссылкой на BBC.

Напомним, что Аргентина стала чемпионом мира. В финале команда Лионеля Скалони обыграла Францию.