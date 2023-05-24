В сети появились снимки нового домашнего комплекта формы «Лиона» на следующий сезон. Футболка французского клуба выполнена в белом цвете. Техническим партнером «ткачей» является немецкая компания Adidas.

Данная экипировка вдохновлена формой 2000-х, когда «Лион» побеждал в чемпионате Франции семь раз кряду.

После 36 туров Лиги 1 «Лион» набрал 59 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет против «Реймса» на своем домашнем стадионе. Встреча состоится в субботу, 27 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.