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Чемпионат Франции. Лига 1

Новая домашняя форма «Лиона» фото

24 Мая 2023 • 11:17 Комментировать

В сети появились снимки нового домашнего комплекта формы «Лиона» на следующий сезон. Футболка французского клуба выполнена в белом цвете. Техническим партнером «ткачей» является немецкая компания Adidas.

Данная экипировка вдохновлена формой 2000-х, когда «Лион» побеждал в чемпионате Франции семь раз кряду.

После 36 туров Лиги 1 «Лион» набрал 59 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет против «Реймса» на своем домашнем стадионе. Встреча состоится в субботу, 27 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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