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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе отреагировал на информацию о том, что он помог не допустить забастовку в молодёжке

11 Мая 2023 • 19:15 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в молодёжной сборной Франции назревала забастовка. Сообщалось, что некоторые футболисты настраивали на соблюдении поста в рамадан, после чего Мбаппе попросили вмешаться.

Сам Килиан Мбаппе отреагировал на появившуюся в прессе информацию.

«Не добавляйте моё имя в ваши салаты и проверьте свои источники, пожалуйста. Хорошего вечера», - написал Мбаппе в социальных сетях, комментируя публикацию L’Equipe.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 39 матчей. В них нападающий забил 36 голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Молодёжная Сборная Франции Килиан Мбаппе
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