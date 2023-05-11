Мбаппе отреагировал на информацию о том, что он помог не допустить забастовку в молодёжке

В прессе появилась информация о том, что в молодёжной сборной Франции назревала забастовка. Сообщалось, что некоторые футболисты настраивали на соблюдении поста в рамадан, после чего Мбаппе попросили вмешаться.

Сам Килиан Мбаппе отреагировал на появившуюся в прессе информацию.

«Не добавляйте моё имя в ваши салаты и проверьте свои источники, пожалуйста. Хорошего вечера», - написал Мбаппе в социальных сетях, комментируя публикацию L’Equipe.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 39 матчей. В них нападающий забил 36 голов и отдал девять голевых передач на партнёров.