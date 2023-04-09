«Тулуза» на выезде одолела «Монпелье»

«Монпелье» с «Тулузой» сыграли в открытый футбол в 30-м туре Лиги 1. Гости выиграли первый тайм благодаря голу Тийса Даллинга, а под конец поединка удвоили перевес усилиями Фареса Шаиби. Тут же Элю Вахи забил в ответ, но этого было мало.
2:1, «Тулуза» подвинула сегодняшнего соперника с 12-го места.
Протокол игры
|31'Даллинга Тийс (0:1)
|85'Шаиби Фарес (0:2)
|(1:2) Вахи Элю88'
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Жюльен Кристофер•Сахо Мамаду78' (Мендеш Педру II (78') •Силла Иссиага•Саванье Тежи•Ферри Жордан71' (Мавидиди Стефи (71') •Шотар Жорис•Норден Арно71' (Леруа Лео (71') •Вахи Элю•Хазри Вахби
Дюпе Максим•Деслер Миккел•Руо Антони•Николайсен Расмус•Каманзи Уоррен•Генро Денис 58'69' (Абухляль Закария (69') •Ван ден Бомен Бранко• 70'Сьерро Венсан•Деягере Брехт9' (Даллинга Тийс (9') •Шаиби Фарес86' (Суасо Габриэль (86') •Онаиву Адо69' (Спирингс Стейн (69')
09 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".
Бан пользователя