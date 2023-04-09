«Тулуза» на выезде одолела «Монпелье»

«Монпелье» с «Тулузой» сыграли в открытый футбол в 30-м туре Лиги 1. Гости выиграли первый тайм благодаря голу Тийса Даллинга, а под конец поединка удвоили перевес усилиями Фареса Шаиби. Тут же Элю Вахи забил в ответ, но этого было мало.

2:1, «Тулуза» подвинула сегодняшнего соперника с 12-го места.