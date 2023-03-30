Серхио Рамос может стать следующей звездой, отправившейся в чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщает Cadena SER со ссылкой на L’Equipe, щедрое предложение 37-летнему футболисту сделал «Аль-Хиляль». Речь идёт о контракте с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон. В то же время издание AS отмечает, что предложение может вырасти до 50 миллионов евро.

Действующий контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» истекает летом, и игрок ещё не получал предложений о продлении.

За «ПСЖ» Рамос играет с лета 2021 года. Защитник перебрался в парижский клуб после 16 лет выступлений в мадридском «Реале».