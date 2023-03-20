​Галтье пока не уволят

«ПСЖ» не планирует увольнять Кристофа Галтье с должности главного тренера в ближайшее время. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

На выходных «ПСЖ» проиграл «Ренну» на своём поле (0:2), а ранее парижане вылетели из Лиги чемпионов уже по итогам 1/8 финала. Тем не менее, увольнять Галтье сейчас клуб не станет.

Стоит отметить ,что в последние недели слухи связывали «ПСЖ» с рядом специалистов, в том числе с Зинедином Зиданом и Томасом Тухелем. Последний уже работал в Париже и даже выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 2 апреля – против «Лиона».