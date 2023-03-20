Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье пока не уволят

20 Марта 2023 • 19:57 Комментировать

«ПСЖ» не планирует увольнять Кристофа Галтье с должности главного тренера в ближайшее время. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

На выходных «ПСЖ» проиграл «Ренну» на своём поле (0:2), а ранее парижане вылетели из Лиги чемпионов уже по итогам 1/8 финала. Тем не менее, увольнять Галтье сейчас клуб не станет.

Стоит отметить ,что в последние недели слухи связывали «ПСЖ» с рядом специалистов, в том числе с Зинедином Зиданом и Томасом Тухелем. Последний уже работал в Париже и даже выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 2 апреля – против «Лиона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
19:57 · Франция. Лига 1
​Галтье пока не уволят
19:32 · Испания. Ла Лига
​Агент Малкома отреагировал на слухи о «ПСЖ»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Малком всё ещё интересен «ПСЖ»
16:11 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» сообщили Аль-Хелаифи, что их приоритет – новый контракт с Месси
13:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис выбрал нового капитана сборной Франции
12:12 · Франция. Лига 1
Галтье: «Не думаю о своём будущем»
11:24 · Франция. Лига 1
Дюпра: «Мбаппе должен стать капитаном сборной Франции»
10:58 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»
10:55 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе получили оценки за провальный матч с «Ренном»
10:53 · Франция. Лига 1
Гренье: «Галтье – лицемер»
10:49 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ищет нового главного тренера
10:17 · Франция. Лига 1
Галтье ответил, есть ли у него конфликт с Месси
09:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл замену Серхио Рамосу
08:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет купить игрока «Баварии»
06:49 · Франция. Лига 1
Румынский голкипер Раду неожиданно заблистал в «Осере»
Все новости
Рекомендуем