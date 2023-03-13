Летом в «ПСЖ» назревает перестройка состава. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, покинуть клуб Лиги 1 могут как минимум три футболиста. В списке находятся защитник Преснел Кимпембе, а также два полузащитника – Фабиан Руис и Карлос Солер.

Ранее в прессе появлялись слухи о желании «ПСЖ» продать звёздного Неймара. При этом есть информация о желании бразильца продолжить выступления за гранд чемпионата Франции.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов уже по итогам 1/8 финала. Команда Кристофа Галтье уступила «Баварии» - 0:1 дома, 0:2 на выезде.