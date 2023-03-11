Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид высказался о своём будущем. Поговаривают, что канадский футболист находится на радарах европейских грандов.

«Самое далёкое, о чём я думаю на данный момент, - это следующий матч и помощь «Лиллю» в задаче финишировать в топ-4. Когда я рос в Канаде, то утро субботы всегда посвящал Премьер-лиге и Ла Лиге. Играть там – мечта каждого ребёнка», - высказался Дэвид, чьи слова приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Джонатана Дэвида в 45 миллионов евро.