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Чемпионат Франции. Лига 1

​Джонатан Дэвид высказался о своём будущем

11 Марта 2023 • 15:25 Комментировать

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид высказался о своём будущем. Поговаривают, что канадский футболист находится на радарах европейских грандов.

«Самое далёкое, о чём я думаю на данный момент, - это следующий матч и помощь «Лиллю» в задаче финишировать в топ-4. Когда я рос в Канаде, то утро субботы всегда посвящал Премьер-лиге и Ла Лиге. Играть там – мечта каждого ребёнка», - высказался Дэвид, чьи слова приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Джонатана Дэвида в 45 миллионов евро.

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Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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