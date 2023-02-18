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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» лишился Агилара

18 Февраля 2023 • 08:40 Комментировать

«Монако» потерял защитника команды Рубена Агилара. 29-летний французский футболист получил травму по ходу недавнего поединка против леверкузенского «Байера» (3:2) в плей-офф Лиги Европы.

Из-за повреждения игрок не смог полностью провести встречу и был заменен на 80-й минуте. По результатам медобследования у него был диагностирован небольшой разрыв мышцы бедра. Агилар проведет в лазарете порядка двух-трех недель.

В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 16 поединках во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

После 23 туров чемпионата Франции «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Рубен Агилар
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