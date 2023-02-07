Против «ПСЖ» начали расследование

Французская прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ». Поводом стало обращение гражданина Туниса Хишама Буахила. Он сказал, что работал на президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи в качестве советника и юриста. При этом Буахила сообщил, что заработную плату ему иногда платили через теннисную академию, которая базируется в Дохе. Обо всём это рассказывает DW Sports.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к гостевому матчу Кубка Франции против «Марселя». Команды выяснят отношения в ближайшую среду, 8 февраля. Что касается Лиги 1, то команда Кристофа Галтье располагается на вершине таблицы.