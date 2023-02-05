​Советник «ПСЖ»: «Мбаппе уже лучший нападающий в мире»

Луиш Кампуш, который является советником «ПСЖ» по футбольным вопросам, высказался о Килиане Мбаппе.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Килиан Мбаппе получил травму. На восстановление форварду понадобится около трёх недель.

«Потерять Килиана, конечно, тяжело. Я видел его очень грустным после полученной травмы. Но также я видел, как сегодня он работает над тем, чтобы вернуться как можно скорее. Таков характер победителей.

Является ли Килиан одним из лучших нападающих в мире? Он уже лучший нападающий», - рассказал Кампуш Telefoot.

Килиан Мбаппе забил 25 голов и отдал 6 голевых передач в 26 матчах сезона 2022/2023.