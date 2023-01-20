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Чемпионат Франции. Лига 1

​Рамос может остаться в «ПСЖ»

20 Января 2023 • 19:51 Комментировать

В последние недели в прессе появлялось немало сообщений о том, что Серхио Рамос наверняка покинет «ПСЖ» в конце сезона, и клуб подпишет более молодого игрока в линию обороны. Впрочем, Рамос может и остаться в Париже на следующий сезон. Как сообщает Le Parisien, в «ПСЖ» очень довольны выступлениями испанца. 36-летний Рамос считается лидером в раздевалке команды.

При этом отмечается, что в вопросе продления контракта никто не торопится – ни «ПСЖ», ни сам Серхио Рамос.

За «ПСЖ» с лета 2021 года Серхио Рамос провёл 38 официальных матчей. В них защитник забил три гола и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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