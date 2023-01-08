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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гвардиол: «Против Месси сложнее играть, когда он в сборной Аргентины»

08 Января 2023 • 14:56 Комментировать (1)

Хорватский защитник Йошко Гвардиол дал комментарий по поводу своих выступлений против Лионеля Месси. По словам представителя «РБ Лейпцига», против звёздного аргентинца тяжелее играть, когда он выступает за сборную Аргентины.

«В полуфинале чемпионата мира было сложнее обороняться против Месси, чем это было в нашей игре против «ПСЖ». Это совсем другое – у Лионеля совсем другие функции в клубе по сравнению со сборной.

Почему так? Думаю, он был очень мотивирован на последнем чемпионате мира. Это был его последний шанс выиграть этот турнир. Для меня Месси является лучшим игроком, против которого я выступал. Он маленький, поэтому можно только либо фолить, либо хватать его», - сказал Гвардиол Bild.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Хорватии Йошко Гвардиол
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Комментарии (1)
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NOBODY
08 Января 2023 в 15:06
елки зеленые, сейчас в ОЧЕРЕДНОЙ раз убедился, что футбол обмельчал на хороших игроков, и снова понял почему так превозносят Месси....потому что альтернативы мало.....Сейчас ютуб предложил посмотреть матчи л Маттеуса, имия мне знакомое, но я как-то не смотрел его игры....Ппц....посмотрите - дриблинг аля-Месси, ну так понятней современным людям, которые сейчас видят игру аргентинца.....А Маттеус даже не в тройке лучших игроков мира....
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