​Гвардиол: «Против Месси сложнее играть, когда он в сборной Аргентины»

Хорватский защитник Йошко Гвардиол дал комментарий по поводу своих выступлений против Лионеля Месси. По словам представителя «РБ Лейпцига», против звёздного аргентинца тяжелее играть, когда он выступает за сборную Аргентины.

«В полуфинале чемпионата мира было сложнее обороняться против Месси, чем это было в нашей игре против «ПСЖ». Это совсем другое – у Лионеля совсем другие функции в клубе по сравнению со сборной.

Почему так? Думаю, он был очень мотивирован на последнем чемпионате мира. Это был его последний шанс выиграть этот турнир. Для меня Месси является лучшим игроком, против которого я выступал. Он маленький, поэтому можно только либо фолить, либо хватать его», - сказал Гвардиол Bild.