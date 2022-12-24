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Чемпионат Франции. Лига 1

Унаи поблагодарил «Анже»

24 Декабря 2022 • 10:38 Комментировать

Полузащитник французского «Анже» и национальной сборной Марокко Аззедин Унаи поблагодарил свой клуб за вклад в его собственную карьеру футболиста.

«Именно Анже позволил мне сыграть на чемпионате мира и показать всем свои навыки. Если бы я не попадал в стартовый состав «Анже» и не играл в Лиге 1, у меня бы не было возможности сыграть в Катаре в возрасте 22 лет. «Анже» — важный этап в моей карьере. Теперь мы все знаем, что есть клубы, которым я интересен. Мне предстоит сделать правильный выбор, он будет важен для моей карьеры. Мы ещё не знаем, как будут развиваться события. Уеду ли я в январе или летом? Я ещё не знаю», - приводит слова Унаи официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Анже Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023 Аззедин Унаи
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