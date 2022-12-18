ФИФА наказала «Кардифф» за отказ оплатить трансфер погибшего Салы - команда лишена ближайшего трнсферного окна

В январе исполнятся три года с момента трагедии, унесшей жизнь Эмилиано Салы - аргентинский игрок летел в Уэльс дабы заключить контракт с местным «Кардиффом», но его самолет упал в воды Ла-Манша. Погибли и пилот, и нападающий.

Валлийский клуб отказался оплатить первую часть трансфера за футболиста - примерно 6 миллионов евро в казну «Нанта». Валлийцы решили потаскать дело по судам и апелляционным инстанциям, но ФИФА решила пойти другим путем.

Теперь «Кардифф» не сможет воспользоваться ближайшим зимним трансферным окном и усилить команду, сообщает derbyderbyderby.it.