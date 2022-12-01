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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» проинформировал Месси о будущем предложении слухи

01 Декабря 2022 • 15:54 Комментировать

Будущее Лионеля Месси остаётся обсуждаемой темой, что объяснимо, ведь действующий контракт форварда с «ПСЖ» истекает уже летом, хоть в нём и прописана опция продления ещё на один сезон.

Как сообщает на своих страницах портал Goal, «ПСЖ» уже проинформировал Лионеля Месси о том, что после завершения чемпионата мира клуб сделает ему предложение о новом контакте на два года – до конца сезона 2024/2025.

В последние недели и месяцы СМИ активно связывают Лионеля Месси с переездом в МЛС. Ближайшим летом такое развитие событий маловероятно, утверждает источник.

Напомним, что «ПСЖ» подписал контракт с Лионелем Месси летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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