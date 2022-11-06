«Страсбург» впервые в 21-м веке пропустил четыре мяча в первом тайме

В матче четырнадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 «Аяччо» принимал на своем поле «Страсбург», и события в этой игре развивались по очень необычному сценарию. Сперва «Страсбург» забил сразу два мяча кряду, но затем «Аяччо» ответил четырьмя голами, забитыми в промежуток в 12 минут. И все это произошло в первом тайме, при том, что второй прошел безрезультативно.

Как оказалось, «Страсбург» впервые в 21-м веке пропустил целых четыре мяча в первом тайме. В последний раз это случалось 14 октября 2000 года, когда команда пропустила четыре мяча в первом тайме от «Нанта», а потом еще один во второй половине встречи.