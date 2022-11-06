Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» впервые в 21-м веке пропустил четыре мяча в первом тайме

06 Ноября 2022 • 07:47 Комментировать
Аяччо
4:2
Страсбург
окончен

В матче четырнадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 «Аяччо» принимал на своем поле «Страсбург», и события в этой игре развивались по очень необычному сценарию. Сперва «Страсбург» забил сразу два мяча кряду, но затем «Аяччо» ответил четырьмя голами, забитыми в промежуток в 12 минут. И все это произошло в первом тайме, при том, что второй прошел безрезультативно.

Как оказалось, «Страсбург» впервые в 21-м веке пропустил целых четыре мяча в первом тайме. В последний раз это случалось 14 октября 2000 года, когда команда пропустила четыре мяча в первом тайме от «Нанта», а потом еще один во второй половине встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аяччо Нант Страсбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.22 в 15:00
Лорьян Лорьян
ПСЖ ПСЖ
8.20 5.60 1.35
Видео
06.11.22 в 17:00
Реймс Реймс
Нант Нант
2.10 3.55 3.55
Видео
06.11.22 в 17:00
Клермон Клермон
Монпелье Монпелье
2.33 3.60 3.00
Видео
06.11.22 в 17:00
Ницца Ницца
Брест Брест
1.86 3.75 4.20
Видео
06.11.22 в 17:00
Тулуза Тулуза
Монако Монако
3.55 3.95 1.98
Видео
06.11.22 в 19:05
Лилль Лилль
Ренн Ренн
2.42 3.60 2.85
Видео
06.11.22 в 22:45
Марсель Марсель
Лион Лион
2.16 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
07:47 · Франция. Лига 1
«Страсбург» впервые в 21-м веке пропустил четыре мяча в первом тайме
07:36 · Франция. Лига 1
«Аяччо» впервые выиграл матч Лиги 1, проигрывая по его ходу 0:2
07:01 · Франция. Лига 1
«Ланс» повторил клубный рекорд по количеству побед в календарный год
00:57 · Франция. Лига 1
«Ланс» подобрался к «ПСЖ», одолев «Анже»
05 Ноября
20:54 · Франция. Лига 1
«Аяччо» одержал волевую победу в Лиге 1, забив 4 гола за 12 минут
15:18 · Франция. Лига 1
Месси не примет участие в матче «ПСЖ» с «Лорьяном»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «ПСЖ» составят конкуренцию «Реалу» в борьбе за Эндрика
09:37 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один кандидат на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед» 3
08:52 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на форварда «Арсенала»
06:15 · Франция. Лига 1
Новый президент Бразилии пообещал проблемы Неймару
06:08 · Франция. Лига 1
Гигантский Месси появился посреди реки в Индии видео
02:46 · Испания. Ла Лига
Бензема признался, что не отправится доигрывать в «Лион»
02:35 · Франция. Лига 1
Маркиньос подпишет долгосрочный контракт с «ПСЖ»
01:07 · Франция. Лига 1
«Труа» установил антирекорд последних лет в европейских топ-лигах
00:54 · Франция. Лига 1
«Осер» ушёл от поражения в матче с «Труа»
Все новости
Рекомендуем