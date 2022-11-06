«Аяччо» впервые выиграл матч Лиги 1, проигрывая по его ходу 0:2

В матче четырнадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 «Аяччо» принимал на своем поле «Страсбург», и события в этой игре развивались по очень необычному сценарию. Сперва «Страсбург» забил сразу два мяча кряду, но затем «Аяччо» ответил четырьмя голами, забитыми в промежуток в 12 минут.

И все это произошло в первом тайме, при том, что второй прошел безрезультативно. Как выяснилось, «Аяччо» впервые в истории выступлений в Лиге 1 сумел выиграть, проигрывая по ходу матча 0:2. Таких ситуаций было в истории клуба 133, четырежды команда ушла от поражения, 129 же раз все-таки проиграла матч.