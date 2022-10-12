Галтье ответил, уйдёт ли Мбаппе из «ПСЖ»

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из парижского клуба.

«Мбаппе решил уйти? Это все слухи. Я удивился, услышав эту новость. Зачем распускают такие слухи? Об этом лучше спросите у своих коллег», - ответил журналистам наставник «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе рассорился с руководством клуба и хочет сменить команду в зимнее трансферное окно.

23-летний звездный нападающий связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.