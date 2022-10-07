Неймар: «Я стал более совершенным футболистом»

Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о своем выступлении в нынешнем сезоне.

«Я рад показывать такую игру. Счастлив забить столько голов и отдать много результативных передач. Я помогаю команде побеждать. Надеюсь, что продолжу показывать такой футбол до конца сезона. Я стал более совершенным футболистом, теперь могу как атаковать, так и обороняться. Сейчас я лучше, чем был раньше», - передает слова 30-летнего бразильского форварда пресс-служба клуба.

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар отметился восемью забитыми мячами и семью ассистами в девяти встречах.