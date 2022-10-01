Роналдиньо жалеет, что провёл мало времени в «ПСЖ»

Экс-нападающий национальной сборной Бразилии Роналдиньо вспомнил о своем периоде карьеры во французском «ПСЖ».

«Очень жаль, что я не остался в «ПСЖ» на более длительный срок. Это, наверное, худшее, что произошло со мной в Париже. Если бы в команде был другой тренер, я бы остался. Однако все зависит от всевышнего. В конечном итоге я ушел в отличный клуб, где был очень счастлив», - передает слова бразильца Get French Football News.

Роналдиньо защищал цвета парижского гранда с 2001 по 2003 год. Он отметился 17 забитыми мячами в 55 поединках.