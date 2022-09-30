Чилийский защитник Гильермо Марипан поставил подпись под новым долгосрочным трудовым соглашением с «Монако». Об этом сообщается на официальном сайте монегасков. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

«С момента моего трансфера у меня была возможность постоянно прогрессировать в идеальной среде. Я мотивирован и хочу сохранить импульс прошлых сезонов. Хочу продолжать расти с командой», - передает слова Марипана клубная пресс-служба.

28-летний футболист пополнил ряды монегасков в 2019 году. С того момента Марипан принял участие в 100 поединках за «Монако», в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Добавим, что за «Монако» выступает россиянин Александр Головин.