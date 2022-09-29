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Чемпионат Франции. Лига 1

​Матуиди назвал Мбаппе преемником Месси и Роналду

29 Сентября 2022 • 15:53 Комментировать (1)

Бывший игрок национальной сборной Франции Блез Матуиди высоко оценил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«То, что он показывает на поле, впечатляет. У Мбаппе есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч» в этом году или в будущем. Вероятно, он является преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду», - высказался Матуиди, чьи слова приводит на своих страницах Afrique Sports.

Стоит сказать, что фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2022 году считается нападающий «Реала» Карим Бензема.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог уйти из «ПСЖ» летом, но он предпочёл подписать новый трудовой договор с французским грандом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Франции Килиан Мбаппе Блез Матуиди
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Сентября 2022 в 16:05
Блез, ты уже облез...
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