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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок сборной Бельгии продолжит карьеру в ОАЭ официально

28 Сентября 2022 • 22:14 Комментировать

Центральный защитник Джейсон Денайер подписал контракт с «Шабаб Аль-Ахли».

Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23, сообщает официальный сайт клуба из ОАЭ. 27-летний футболист перешёл в качестве свободного агента.

Джейсон Денайер покинул французский «Лион» летом текущего года, проведя в составе команды 139 матчей за четыре года. Ранее бельгиец принадлежал «Манчестер Сити», чью академию закончил в 2014 году. В цветах сборной Бельгии Денайер дебютировал в 2015 году, отыграв с тех пор 35 встреч за «красных дьяволов». Последний раз в ряды национальной команды вызывался весной текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Джейсон Денайер Шабаб Аль-Ахли
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