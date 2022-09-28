Центральный защитник Джейсон Денайер подписал контракт с «Шабаб Аль-Ахли».

Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23, сообщает официальный сайт клуба из ОАЭ. 27-летний футболист перешёл в качестве свободного агента.

Джейсон Денайер покинул французский «Лион» летом текущего года, проведя в составе команды 139 матчей за четыре года. Ранее бельгиец принадлежал «Манчестер Сити», чью академию закончил в 2014 году. В цветах сборной Бельгии Денайер дебютировал в 2015 году, отыграв с тех пор 35 встреч за «красных дьяволов». Последний раз в ряды национальной команды вызывался весной текущего года.