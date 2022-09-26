Очередной известный игрок продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ

Бывший центральный защитник сборной Бельгии и «Лиона» Джейсон Денайер в ближайшее время станет игроком «Шабаб Аль-Ахли».

Сегодня вечером 27-летний футболист вылетит в ОАЭ, чтобы завершить переход в качестве свободного агента, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. Напомним, что с недавних пор в чемпионате ОАЭ выступают Костас Манолас, Миралем Пьянич и Аллан, хорошо известные европейским любителям футбола.

Джейсон Денайер играл за «Лион» с 2018 по 2022 год, проведя в цветах французского клуба 139 матчей. За сборную Бельгии защитник отыграл 35 встреч, отметившись одним забитым мячом.