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Чемпионат Франции. Лига 1

Очередной известный игрок продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ

26 Сентября 2022 • 22:55 Комментировать

Бывший центральный защитник сборной Бельгии и «Лиона» Джейсон Денайер в ближайшее время станет игроком «Шабаб Аль-Ахли».

Сегодня вечером 27-летний футболист вылетит в ОАЭ, чтобы завершить переход в качестве свободного агента, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. Напомним, что с недавних пор в чемпионате ОАЭ выступают Костас Манолас, Миралем Пьянич и Аллан, хорошо известные европейским любителям футбола.

Джейсон Денайер играл за «Лион» с 2018 по 2022 год, проведя в цветах французского клуба 139 матчей. За сборную Бельгии защитник отыграл 35 встреч, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Джейсон Денайер Шабаб Аль-Ахли
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