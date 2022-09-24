​Неймар завершил интервью после вопроса о Мбаппе

Сборная Бразилии готовится к чемпионату мира в Катаре. Накануне команда Тите провела товарищеский матч против Ганы. «Селесао» победили со счётом 3:0 – Ришарлисон оформил дубль, а ещё один гол забил Маркиньос.

После игры с журналистами в микст-зоне пообщался звёздный нападающий Неймар. Впрочем, бразилец завершил интервью и ушёл после вопроса о Килиане Мбаппе.

Сначала Неймар не расслышал вопрос журналиста о своих отношениях с Мбаппе. После повторения вопроса бразилец спросил в ответ: «С Килианом?» Дальше форвард предпочёл уйти.

Ранее было много сказано о конфликте между Неймаром и Килианом Мбаппе в «ПСЖ».